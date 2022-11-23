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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
28 листопада 2022, 07:12

Загарбники пошкодили 32 тисячі цивільних та 700 інфраструктурних об'єктів – Єнін

В Україні російськими обстрілами пошкоджено близько 32 000 цивільних об'єктів та понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

Такі дані навів в ефірі національного телемарафону перший заступник голови МВС Євген Єнін, передає Ліга.

Єнін сказав, що проблеми з енергопостачанням через терористичні удари рф є зараз приблизно в 520 населених пунктах.

За даними МВС, від обстрілу російськими терористами постраждали близько 32 000 цивільних об'єктів. Як повідомив заступник міністра, це переважно приватні та багатоквартирні будинки мирних громадян.

"Як це зазвичай буває у терористів, росіяни цілять у цивільні об'єкти", – сказав Єнін.

За його словами, лише 3% зафіксованих обстрілів припали на військові об'єкти.

Зафіксовано також удари росіян по більш як 700 об'єктах критичної інфраструктури. Такими вважаються транспортні, енергетичні та інші об'єкти – зокрема аеродроми, мости, паливні бази, електропідстанції.

Єнін вважає, що "попереду непрості часи", проте і уряд, і переважна більшість громадян України "готові до подібних атак і вони нас не зламають".

Ірта-fax
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