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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Суспільство
12 лютого 2023, 17:00

В Україні індексація пенсій відбудеться з 1 березня

Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Мінсоцполітики готує проєкт рішення уряду, який буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів найближчим часом.

Індексація пенсій відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Уряд, як це раніше обіцяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Президент Володимир Зеленський, здійснюватиме індексацію вчасно, зауважили в Мінсоцполітики.

Соціальна підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій для громадян, попри складність ситуації в публічних фінансах через повномасштабну війну, залишається пріоритетом уряду.

Як повідомлялось раніше, Міністерство соціальної політики має намір створити систему державних послуг, які б супроводжували всіх, хто потребує допомоги, зокрема ветеранів.

Ірта-fax
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