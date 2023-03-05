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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Суспільство
05 березня 2023, 09:21

Переселенці можуть отримати кеш-допомогу від Норвегії. Як це зробити

Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Сума допомоги становить 6660 грн і виплачуватиметься впродовж 3 місяців по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. У пріоритеті – надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення.

Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня.

Зареєструватися можна в декілька способів: надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом «Привіт» на номер: 0 800 609 844 або для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, який розміщений на картинці за посиланням.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.

sd.ua
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