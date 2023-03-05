Понад 10 000 українських новобранців за півроку підготувала Велика Британія разом із партнерами

05 березня 2023, 09:42

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ:

«Ми настільки сповнені нашого захоплення всім, що ви та решта Збройних Сил України і взагалі український народ загалом робите цілодобово, щоб відвоювати свободу та суверенітет вашої визначної країни!» – наголосив Міністр Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джеймс Гіппі, звертаючись до українських, британських та австралійських військовослужбовців у часі вшанування річниці незаконного вторгнення росії в Україну на одному із навчальних полігонів, де проходить базова загальновійськова підготовка для українських воїнів у Великій Британії.

«Те, що ми робимо за допомогою навчання, яке ми забезпечуємо, і за допомогою зброї, яку ми надаємо вам – це не завершена справжня історія. Ми лише допомагаємо вам в історіях, які ви та ваші співгромадяни пишете щодня, коли ви боретеся за свою свободу. Ви ніколи повністю не дізнаєтеся, як ми пишаємося тими скромними ролями, які ми відграємо. Ми настільки сповнені нашого захоплення всім, що ви та решта Збройних Сил України і взагалі український народ загалом робите цілодобово, щоб відвоювати свободу та суверенітет вашої визначної країни!» – Міністр Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джеймс Гіппі.

«Ми пишаємось тим, що Австралійські Сили Оборони підтримують зусилля Збройних Сил України у допомозі відважним людям України захистити себе від російської агресії. Ми з Україною», – зазначає Австралійська Армія про своїх інструкторів-військовослужбовців, які беруть участь в операції «Куду».

«Велика Британія разом із міжнародними партнерами за останні шість місяців підготувала трохи більше 10 000 українських новобранців» – Міністерство оборони Сполученого Королівства.