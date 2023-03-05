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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
05 березня 2023, 09:45

Сили оборони за добу ліквідували ще 930 російських військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
  • танків — 3414 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 6692 (+9) од,
  • артилерійських систем — 2426 (+12) од,
  • РСЗВ — 488 (+1) од,
  • засоби ППО — 248 (+1) од,
  • літаків — 302 (+0) од,
  • гелікоптерів — 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2071 (+5),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5299 (+10) од,
  • спеціальна техніка — 232 (+2).

Дані уточнюються.

АрміяInform
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