Сили оборони за добу ліквідували ще 930 російських військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
- танків — 3414 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 6692 (+9) од,
- артилерійських систем — 2426 (+12) од,
- РСЗВ — 488 (+1) од,
- засоби ППО — 248 (+1) од,
- літаків — 302 (+0) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2071 (+5),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5299 (+10) од,
- спеціальна техніка — 232 (+2).
Дані уточнюються.