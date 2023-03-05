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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
05 березня 2023, 11:08

Уряд затвердив Державну антикорупційну програму

Кабінет Міністрів України затвердив Державну антикорупційну програму

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

За його словами, “сьогодні уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію”.

“Маємо розуміння, що такий важливий документ повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з парламентом, з іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів”, - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що сьогодні Конкурсна комісія з обрання директора Національного антикорупційного бюро визначила і подала в КМУ свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на зайняття посади директора НАБУ.

"Тож уряд на найближчому засіданні затвердить директора бюро”, - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого урядовий комітет з питань нацбезпеки, оборони та правоохоронної діяльності підтримав проєкт Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки та рекомендував після доопрацювання передати на розгляд Кабміну.

Укрінформ
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