Зони роботи журналістів визначають з урахуванням безпекової ситуації — речники ЗСУ

22 березня 2023, 11:36

Зони роботи журналістів визначають з урахуванням безпекової ситуації.

Так прокоментувала потребу новацій в роботі журналістів у районах бойових дій начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, рішенням командувача визначені зони — «червона», «жовта» і «зелена» — для організації роботи із засобами масової інформації. "Я це підкреслюю — не для заперечення, не для зупинення цієї роботи, а для правильної організації роботи з урахуванням безпекової ситуації в зоні відповідальності", — наголосила вона.

Гуменюк зауважила, що перегляд зон залежатиме від змін оперативної обстановки. "Періодичний момент реагування буде не рідше одного разу на тиждень, тобто проводитиметься додатковий аналіз загальної обстановки, і цілком імовірно переведення населених пунктів, територій з однієї зони в іншу відповідно до розвитку бойових подій. Також ми будемо реагувати і на ситуації, які потребуватимуть негайного висвітлення. Тобто ми залишаємо за собою право командувача ОСУ оперативно розглянути питання щодо доступу на конкретну ділянку навіть «червоної» зони для об’єктивного висвітлення і доведення до світової спільноти тієї ситуації, яка того потребує".

Зі свого боку, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський також повідомив, що зони будуть переглядатися щотижня. Це пов’язано з тим, що в зоні ведення бойових дій у містах і селах ситуація може стрімко змінюватися, саме тому щотижня змінюватимуться ці зони.

Дмитрашківський зауважив, що робота представників ЗМІ дуже важлива і дуже потрібна, але на сьогодні та оперативна і тактична ситуація, яка складається в районі ведення бойових дій, вимагає внесення деяких змін. Були введені три зони — «зелена», «жовта» і «червона». «Зелена» — це зона, де журналісти можуть працювати без супроводу. «Жовта» — лише в супроводі. І «червона» — це безпосередньо лінія розмежування та зона, де відбуваються бойові дії. Саме там працювати журналістам не можна.

Він також додав, що військові готові у будь-який спосіб сприяти виконанню редакційних завдань. "Згодом, думаю, ми зможемо організовувати також престури і працювати з журналістами так, як це має бути", - сказав речник. Він повідомив, що зараз направляється в Авдіївку і буде працювати там. "Готові ділитися з журналістами своїми матеріалами, готові навіть отримувати від них технічні редакційні завдання, що потрібно зняти, які мають бути коментарі, й працювати у цьому напрямі також", - додав Дмитрашківський.

Як повідомлялось, нові умови організації роботи представників медіа в районах ведення бойових дій набули чинності згідно зі змінами до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України № 73 від 03.03.2022 року «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими Сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану». Відповідно до них передбачене визначення «червоної», «жовтої» та «зеленої» зон для перебування представників ЗМІ. Рішення про поділ на зони ухвалюють командувачі оперативно-стратегічних угруповань терміном на тиждень, тому щотижня зонування може змінюватися.