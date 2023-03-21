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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
22 березня 2023, 18:17

Глава держави відвідав передові позиції на Донеччині та нагородив оборонців Бахмута

Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту, поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

«Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Зокрема, орден «Золота Зірка» від глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України.

З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії російської федерації. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Іллі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

АрміяInform
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