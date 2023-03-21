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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Політика
22 березня 2023, 11:45

Подоляк закликав ЗМІ не називати «евакуацією» депортацію українських дітей до росії

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк закликав журналістів, у тому числі іноземних, не називати «евакуацією» насильницьке вивезення росією українських дітей.

Про це він написав у Твіттері.

«Прохання до всіх, зокрема до іноземних журналістів, які фіксують українських дітей у рф: не називайте їх насильницьке вивезення з України евакуацією», - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що депортація, незаконне та примусове всиновлення вкрадених дітей, поміщення в спецтабори – це прямі ознаки злочину геноциду.

Як повідомляв Укрінформ, 21 березня до України вдалося повернути 15 депортованих росіянами дітей спільно з їхніми матерями і законними представниками.

Укрінформ
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