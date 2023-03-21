Дані про російських солдатів потрапили до рук розвідників Збройних Сил України

22 березня 2023, 11:50

Рядовий збройних сил російської федерації Микола Андрійович Грігорьєв та рядовий збройних сил російської федерації Віталій Володимирович Швєдов. Особові справи цих російських окупантів потрапили до рук військовослужбовців Збройних Сил України після чергового вдалого удару по одному з пунктів управління російських окупаційних військ. Ми вже кілька разів робили огляди особових справ осіб, якими росія проводить свою кровожерливу політику, і які прийшли на нашу землю зі зброєю, щоб убивати мирних українців.

Слово окупант — це не якийсь безликий термін, що визначає певну масу людей. У кожного окупанта є обличчя, адреса проживання, друзі, знайомі, родина. Отже, подивимось, так би мовити, зблизька ще на двох російських бойовиків, які стали військовими злочинцями.

Отже, якщо вірити власноруч заповненій справі, Микола Андрійович Грігорьєв корінний москвич, який народився 27 березня 1998 року. У москві він проживав за адресою вулиця новолісна, будинок 17А, квартира 75. До речі, за цією ж адресою проживає і дружина цього загарбника, Наталія Тенгізовна Грігорьєва та його мати Ольга Юріївна. До того ж матері можна навіть зателефонувати, адже в особовій справі вказано її номер телефону +74999785317.

Те, що Микола відданий ідеям путінізма, свідчить той факт, що після школи він пішов навчатись до тімірязівської академії, однак перервав навчання, щоб одягнути військовий однострій. Після того, як військкомат тверського району міста москви оформив цього «патріота», він потрапив служити до військової частини 58198. За цими цифрами прихований перший гвардійський танковий чортківський двічі ордена леніна, червонопрапорний, двічі орденів суворова, кутузова та Богдана Хмельницького танковий полк імені катукова, який входить до другої гвардійської мотострілецької дивізії, що дислокована в населеному пункті калинець московської області.

До військової служби цей росіянин готувався зі шкільних років, адже ще підлітком вчився на водія вантажних автомобілів у російській напіввійськовій організації ДОСААФ. У своїх побажаннях під час прийому до війська він вказав, що прагне служити в сухопутних військах, адже, за його словами, «любить землю під ногами…». Від служби в російській армії він очікував здобути військові навики та життєвий досвід. А від життя в цілому, тобто у своїх цілях на майбутнє, він написав – «родина, робота».

Інший рядовий, Віталій Володимирович Швєдов, має не такий «гарний» життєвий досвід. Народився він 28 серпня 2002 року в костромській області сусанінському районі, селі сєвєрноє, вулиця молодіжна, будинок 6, квартира 1. Хоча про вулицю і будинок тут напевно говорити не дуже доречно, адже саме село, якщо вірити мережі Інтернет, у 2014 році налічувало аж 198 осіб! Користується Віталій номером мобільного телефону +89502829013. Освіта в цього «освободітєля» аж дев’ять класів середньої школи. До служби працював автомеханіком і жив у місті кострома за адресою вулиця волжська, будинок 16, квартира 19.

До речі, нині там мешкає його мати Наталя Валентинівна, яка, до слова, користується номером сотового зв’язку +89611284121. Цей окупант ще не одружений, однак зустрічається з дівчиною Анастасією Максимівною Смірновою, яка мешкає за адресою місто кострома, мікрорайон чернорєчьє будинок 7, квартира 61. Її номер мобільного телефону +89101928285. У своїх прагненнях на службі він вказав, що йому байдуже, де служити, і залишив цей вибір за військкомом.

Наразі доля цих загарбників невідома. Однак усім їм потрібно усвідомити одне – в українських спецслужбах збираються та систематизуються дані про всіх військових злочинців, які прийшли до нашої держави зі зброєю в руках. І після перемоги України всім їм доведеться відповідати за вчинені злочини. Адже, як бачимо, для правосуддя немає різниці, чи ти президент країни-агресора, чи рядовий виконавець злочинних наказів. Кожен понесе відповідальність відповідно до вчинених злочинів.

P.S. Незабаром наші воїни обіцяють передати АрміяInform ще низку цікавих документів та особових справ російських загарбників. Отож, далі буде…

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Тарас Грень Кореспондент АрміяInform