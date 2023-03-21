Глава держави про атаку рф: злочинні удари щоразу, коли у москві хтось намагається почути слово «мир»

22 березня 2023, 11:55

Коли хтось намагається почути слово «мир» у москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари.

Про це написав Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі, коментуючи нічну атаку дронами з боку росії.

«Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України», — йдеться у його дописі.

Глава держави наголосив, що успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир.

«Повне дотримання санкційного режиму проти росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність», — зазначив він.

Під час атаки у ніч на 22 березня з боку рф сили та засоби Повітряних Сил Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України знищили 16 із 21 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.