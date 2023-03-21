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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
22 березня 2023, 11:55

Глава держави про атаку рф: злочинні удари щоразу, коли у москві хтось намагається почути слово «мир»

Коли хтось намагається почути слово «мир» у москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари.

Про це написав Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі, коментуючи нічну атаку дронами з боку росії.

«Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України», — йдеться у його дописі.

Глава держави наголосив, що успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир.

«Повне дотримання санкційного режиму проти росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність», — зазначив він.

Під час атаки у ніч на 22 березня з боку рф сили та засоби Повітряних Сил Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України знищили 16 із 21 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

АрміяInform
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