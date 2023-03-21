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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Політика
22 березня 2023, 12:14

Нічна атака України дронами демонструє, наскільки у кремлі зацікавлені у припиненні війні — Посол США

Нічні російські атаки безпілотниками та ракетами мирних жителів України демонструють, наскільки путін зацікавлений у припиненні розпочатої ним війни.

Про це повідомила Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

«Після всіх вчорашніх розмов у москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав», — зазначила Бріджит Брінк.

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва.

АрміяInform
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