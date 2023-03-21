Нічна атака України дронами демонструє, наскільки у кремлі зацікавлені у припиненні війні — Посол США

22 березня 2023, 12:14

Нічні російські атаки безпілотниками та ракетами мирних жителів України демонструють, наскільки путін зацікавлений у припиненні розпочатої ним війни.

Про це повідомила Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

«Після всіх вчорашніх розмов у москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав», — зазначила Бріджит Брінк.

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва.