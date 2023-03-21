Ворог атакував Запоріжжя, є влучання в житлові будинки, наразі відомо про 33 постраждалі особи

22 березня 2023, 18:10

Ворог атакував Запоріжжя. Є влучання в житлові будинки та острів Хортиця.

Про це в Телеграмі повідомляє голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

"росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - йдеться у дописі.

У місті пролунало кілька потужних вибухів, спрацював сигнал повітряної тривоги.

Попередньо відомо, що ракета влучила в багатоповерховий будинок.

Кількість постраждалих через обстріл Запоріжжя зросла до 33, під завалами можуть бути люди

На цей час відомо про 33 постраждалих унаслідок обстрілу Запоріжжя, під завалами багатоповерхового будинку, в який влучила ракета, можуть бути люди.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Наразі відомо про 33 постраждалі особи, одна людина померла… Є інформація, що в квартирі, куди саме було влучання, можуть бути люди, попередньо - літня пара", - сказав він.

Водночас в ОВА наразі не можуть назвати конкретні цифри, скільки людей потребують тимчасового прихистку після обстрілу. Зараз люди реєструються, щоб отримати допомогу. На цей час понад сотню громадян звернулися до наметів, які розгорнула міськрада на місці.

За останніми даними, госпіталізовані 28 потерпілих, з них троє дітей; 5 людям надана допомога на місці.

Раніше повідомлялося про 25 постраждалих і одну загиблу особу у Запоріжжі, де внаслідок влучання ракети між двома дев'ятиповерхівками сталося руйнування конструкцій та пожежі.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.