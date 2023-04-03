Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,6 мільярда

04 квітня 2023, 20:13

Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділення нового масштабного пакета допомоги Україні у сфері безпеки й оборони загальною вартістю $2,6 мільярда.

Про це йдеться в офіційному повідомленні оборонного відомства США.

«Сьогодні Міністерство оборони США оголошує про виділення нової критично важливої допомоги Україні у сфері безпеки»,- зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що новий пакет включає як виділення засобів із фондів Пентагона за президентським повноваженням на суму $500 мільйонів, так і $2,1 мільярда в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Зокрема, перша частина вартістю пів мільярда доларів буде відправлена в Україну негайно та включатиме переважно боєприпаси та інші необхідні поставки. Зокрема, йдеться про ракети для HIMARS та систем ППО, артилерійські снаряди, протитанкові системи, а також іншу зброю і техніку, послуги технічного обслуговування, зазначили в Міноборони США.

За кошти в межах ініціативи USAI планується придбати для України додаткові протиповітряні системи NASAMS з ракетами для них; антидронові системи калібру 30 мм; мобільні реактивні системи з лазерним наведенням. До нового пакета також увійдуть РЛС, ракети "Град", ракетні установки, мінометні системи, танкові боєприпаси, комплекси Javelin, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя та набої до неї. Крім того, передбачається закупівля та передача Україні ремонтних автомобілів, паливозаправників, броньованих мостових систем, терміналів супутникового зв’язку SATCOM, іншого обладнання, а також послуг обслуговування переданого озброєння і техніки.

«Сполучені Штати продовжать працювати зі своїми союзниками й партнерами, щоби забезпечити Україну можливості задовольнити безпосередні потреби на полі бою та довгострокові потреби у сфері безпеки», - зауважили у Міноборони США.