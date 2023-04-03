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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
04 квітня 2023, 20:25

Підтоплені сотні дворів: у Краматорському районі евакуюють людей і «латають» дамбу

У селі Городещине Краматорського району Донецької області залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.

Станом на 18:30 у селі Городещине Краматорського району залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок.

Здійснюється укріплення берегової лінії річки та продовжуються заходи щодо створення загородження водоскидного шлюзу.

Напір води у водоскидному шлюзі зменшився та відбувається поступове зменшення рівня води в річці Бичок.

До робіт від ДСНС залучені 47 осіб та 19 одиниць техніки у тому числі три плавзасоби.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, серед врятованих - дві жінки, один чоловік з обмеженими фізичними можливостями. 12 осіб евакуйовано, з них двоє дітей (дівчинка та хлопчик) та 10 жінок.

Наразі рятувальники Донеччини роблять подомові обстеження з метою евакуації місцевих.

У Краматорську на Донеччині через прорив частини дамби на 30 вулицях були підтоплені близько 260 будинків.

Укрінформ
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