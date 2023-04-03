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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Політика
04 квітня 2023, 20:29

Залужний обговорив із генералом Міллі обстановку на фронті і майбутні кроки ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі майбутні кроки ЗСУ для подальшого звільнення територій від російських загарбників.

Про це Залужний повідомив у Телеграмі.

"Провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована", — зазначив він.

Особливу увагу співрозмовники приділили темі постачання озброєння та боєприпасів. Також було наголошено на важливості посилення системи протиповітряної оборони України.

Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку генералу Міллі за послідовну підтримку України. Сторони домовилися і в подальшому активно взаємодіяти.

Як повідомляв Укрінформ, за даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки вже прямує в Україну.

Фото: ЗСУ

Укрінформ
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