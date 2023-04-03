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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
04 квітня 2023, 20:31

На Донеччині у 21 населеному пункті оголосили примусову евакуацію дітей

У Донецькій області у 21 населеному пункті оголошена примусова евакуація дітей.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.

Сьогодні під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

«Члени коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною», - ідеться у повідомленні.

В області працює п’ять евакуаційних екіпажів поліції «Білі янголи». Вони забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.

«Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою», - наголосили в Мінреінтеграції.

З питань евакуації з Донецької області потрібно звертатись до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю слід телефонувати: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Опікунів, які відмовляються виїхати з Донеччини, позбавлять обов’язків, а дітей евакуюють примусово.

Укрінформ
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