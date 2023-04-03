Верещук рекомендує українцям тимчасово виїхати з ТОТ до третіх країн

04 квітня 2023, 20:37

Українцям на тимчасово окупованих росією територіях варто на певний час виїхати до третіх країн.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Українцям на ТОТ раджу або тимчасово виїхати до третіх країн, або готуватися: що робити, знаєте. Головне — берегти себе і дітей", — зазначила вона.

За словами Верещук, на тимчасово захоплених ворогом територіях нині "тривожно".

"Це і не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якби забрали із собою колаборантів. Але це вже як вийде", — зауважила міністр.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, на тимчасово захопленій території Запорізької області російські загарбники складають списки колаборантів, яких не можна випускати в разі відступу. Їх ліквідують або навмисне залишать українській владі.