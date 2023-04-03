Кордон РФ з НАТО збільшився на 1200 км: Блінкен заявив, що Фінляндія може подякувати Путіну за вступ до Альянсу

04 квітня 2023, 20:59

Відтепер сухопутний кордон Росії з НАТО зріс на понад 1200 км. І це – заслуга президента РФ Володимира Путіна, який агресією проти України прискорив те, чому хотів запобігти, зазначив Блінкен, назвавши день приєднання Фінляндії до НАТО "історичним".

"Сьогодні справді історичний день, тому що дуже скоро... ми будемо вітати Фінляндію в Альянсі, за спільним столом. І я б хотів сказати, що це, можливо, єдина річ, за яку ми можемо подякувати пану Путіну. Адже він прискорив російською агресією те, чому він хотів запобігти, змусивши багато країн дійти переконання, що вони мають більше дбати про оборону і бути впевненими в тому, що зможуть стримати можливу російську агресію в майбутньому", – підкреслив держсекретар США.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО: глава МЗС країни підписав документ. Глава МЗС цієї країни у Брюсселі підписав відповідний документ.

У Росії вже вибухнули через це погрозами і заявили, що "вимушені вжити заходів". Також у російському МЗС заявили, що через вступ до Альянсу Фінляндія начебто "стала однією з малих країн-членів НАТО, що нічого не вирішують" і "втратила свій особливий голос у міжнародних справах".

При цьому ще минулого літа, коли Фінляндія і сусідня Швеція оголосили про намір долучитися до НАТО на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Путін заявив, що це не створює безпосередньої загрози Росії і що це "їхня справа". Крім того, він видав, що розширення військової інфраструктури на території цього регіону "викличе дзеркальну відповідь" Кремля.