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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
14 квітня 2023, 20:35

росіяни вдарили по Слов'янську ракетами С-300 — п'ятеро загиблих, 15 поранених

У місті Слов’янськ Донецької області через російській ракетний удар кількість загиблих зросла до п`яти, під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Телеграмі.

“Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина”, - написав він.

Він нагадав, що близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, вони використали ракети С-300.

Пошкоджено п`ять багатоповерхівок і п'ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки. “Це – оперативна інформація станом на цю хвилину”, - підкреслив Кириленко.

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

Пізніше. Врятована з-під завалів дитина у Слов’янську Донецької області померла в машині швидкої допомоги.

Про це повідомила радниця з комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна у Телеграмі,.

"На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги…", - написала Зарівна.

Укрінформ
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