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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Політика
14 квітня 2023, 21:21

Стала відома дата наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 21 квітня 2023 року.

Про це стало відомо з повідомлення прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера під час брифінгу.

Згідно з наведеної інформації, Міністр оборони США Ллойд Остін після низки зустрічей в Європі поїде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі проведуть особисту зустріч 21 квітня у Контактній групі з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн».

АрміяInform
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