14 квітня 2023, 21:21 Стала відома дата наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 21 квітня 2023 року. Про це стало відомо з повідомлення прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера під час брифінгу. Згідно з наведеної інформації, Міністр оборони США Ллойд Остін після низки зустрічей в Європі поїде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі проведуть особисту зустріч 21 квітня у Контактній групі з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн». АрміяInform Твітнути