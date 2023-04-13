ВПО з Сєвєродонецька можуть отримати гігієнічні набори

Мешканці Луганської області, що зареєстровані в гуманітарних хабах Сєвєродонецької міської військової адміністрації у Дніпрі та Тернополі, можуть отримати гігієнічні набори.
Про це повідомляє Сєвєродонецька міська ВА.
Так, у Сєвєродонецькому гумхабі Дніпра (просп. Калнишевського, 27К) в наявності є дитячі підгузки для дітей вагою від 5 до 25 кг (приблизно 3,4,5 розмір), а також дорослі памперси розмір М, L.
До Сєвєродонецького гуманітарного хабу у Тернополі (вул. Грушевського, 5) надійшли сімейні гігієнічні набори. Крім того, є дитячі суміші для малюків віком від 6 до 12 місяців.
Графік роботи хабів: понеділок - п'ятниця з 10 00 до 15 00.
Інформація про діяльність:
Гуманітарний хаб Сєвєродонецької міської військової адміністрації у місті Дніпро: https://t.me/s/severhabdnipro;
Гуманітарний хаб Сєвєродонецької міської військової адміністрації у місті Тернопіль: https://t.me/s/ternopol_hub.