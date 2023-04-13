ВПО з Сєвєродонецька можуть отримати гігієнічні набори

14 квітня 2023, 21:07

Мешканці Луганської області, що зареєстровані в гуманітарних хабах Сєвєродонецької міської військової адміністрації у Дніпрі та Тернополі, можуть отримати гігієнічні набори.

Про це повідомляє Сєвєродонецька міська ВА.

Так, у Сєвєродонецькому гумхабі Дніпра (просп. Калнишевського, 27К) в наявності є дитячі підгузки для дітей вагою від 5 до 25 кг (приблизно 3,4,5 розмір), а також дорослі памперси розмір М, L.

До Сєвєродонецького гуманітарного хабу у Тернополі (вул. Грушевського, 5) надійшли сімейні гігієнічні набори. Крім того, є дитячі суміші для малюків віком від 6 до 12 місяців.

Графік роботи хабів: понеділок - п'ятниця з 10 00 до 15 00.

Інформація про діяльність:

Гуманітарний хаб Сєвєродонецької міської військової адміністрації у місті Дніпро: https://t.me/s/severhabdnipro;

Гуманітарний хаб Сєвєродонецької міської військової адміністрації у місті Тернопіль: https://t.me/s/ternopol_hub.