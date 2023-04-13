Проблеми ВПО та деокупація: новий очільник Луганщини вже дав перші завдання ОВА

14 квітня 2023, 21:09

Новопризначений голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор провів зустріч з очільниками обласних структур та територій 14 квітня у Дніпрі та окреслив колективу перші завдання.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

«Основні завдання керівників департаментів та управлінь – забезпечити стале функціонування обласної військової адміністрації та вирішити проблеми побуту наших громадян, які стали вимушеними переселенцями, а також взаємодія із військовими та правоохоронними органами», – сказав він.

Лисогор доручив організувати роботу місцевих військових адміністрацій щодо підготовки до деокупації Луганської області, а керівникам структурних підрозділів ОВА – визначити проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

«Обласна військова адміністрація має функціонувати у форматі «прозорого офісу», куди можуть прийти громадяни. Команда повинна діяти злагоджено на наше повернення. Першочергове завдання – мати дієвий план оперативного відновлення влади та об’єктів життєзабезпечення після деокупації Луганщини», – зазначив новий очільник ОВА.

Своєю чергою його перший заступник Олексій Смирнов сказав, що відповідний план дій вже розроблений та поступово реалізується.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації.

Також повідомлялося, що колишній керівник ОВА Сергій Гайдай розповів, з чим залишив Луганщину новому керівнику.