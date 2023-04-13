Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України розпочала свою роботу

14 квітня 2023, 21:16

Сьогодні, 14 квітня, відбулося установче засідання Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, яка утворена за ініціативи Міністра оборони Олексія Резнікова.

Державний секретар Міноборони України Костянтин Ващенко привітав новообраних членів першого складу антикорупційної ради з початком робочого процесу та висловив переконання у конструктивній діяльності Ради. Він запевнив, що Міністерство оборони докладе максимум зусиль для створення відповідних умов для продуктивної діяльності цього консультативно-дорадчого органу.

Під час установчого засідання члени Громадської антикорупційної ради обрали головою Євгена Грушовця, заступником — Анастасію Шубу, а секретарем Ради Віктора Прудковських.

Нагадаємо, 10 квітня 2023 року, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ «Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України».

До складу Ради увійшли особи, які за результатами загальнонаціонального голосування, що відбулося на платформі НАЗК, набрали найбільшу кількість голосів, а саме:

1. Геращенко Олександр Володимирович — від ГО «Центр протидії рейдерству та корупції»;

2. Григорян Артак Володійович — від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»;

3. Грушовець Євген Анатолійович — від ВГО «Асоціація правників України»;

4. Кальницький Віталій Володимирович — від ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»;

5. Кривошея Геннадій Григорович — від ГО «Разом проти корупції»;

6. Масюк Віталій Володимирович — від ГО «НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА»;

7. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна — від ГО «СОРОРІТАС»;

8. Оджиковський Віталій Олегович — від ВГО «Асоціація правників України»;

9. Остапенко Дмитро Миколайович — від ВГО «Асоціація правників України»;

10. Піонтковський Костянтин Анатолійович — від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»;

11. Прудковських Віктор Вячеславович — від ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»;

12. Свірко Олег Станіславович — від ГО «СОРОРІТАС»;

13. Трегуб Олена Миколаївна — від ГО «Незалежна антикорупційна комісія»;

14. Шуба Анастасія Вадимівна від — ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»;

15. Ярова Богдана Едуардівна — від ГО «СОРОРІТАС».

Джерело: Міністерство оборони України