Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників

14 квітня 2023, 21:19

Сьогодні вдалося повернути додому тіла загиблих українських військових.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Зазначимо, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадуємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.