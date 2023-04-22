ЄС готується заборонити транзит багатьох товарів територією росії - Bloomberg

23 квітня 2023, 19:27

Євросоюз має намір запровадити заборону на транзит багатьох товарів територією росії, намагаючись посилити дотримання вже запроваджених раніше санкцій.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела.

“Європейський Союз готується запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через росію на тлі того, як блок намагається посилити режим дотримання санкцій, запроваджених протягом минулого року”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що заборона торкнеться багатьох технологій й інших товарів, в тому числі кількох типів автомобілів, які територією росії прямуватимуть до третіх країн.

“Заборона увійде до нового пакету санкцій, який готує Європейська Комісія”, - стверджує Bloomberg.

Видання зауважує, що Польща, Литва та Естонія схиляють ЄС до заборони на транзит через росію товарів й технологій, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною чи космічною промисловостями або ж допомогти покращити російську індустріальну потужність.

“Новий пакет пропонованих санкцій, що стане для ЄС 11-им з часу російського вторгнення до України в лютому 2022-го року, може також зачепити танкери та судна, які не вмикають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати їх пересування”, - додає Bloomberg.

Водночас “росатом”, який відігравав ключову роль у захопленні ЗАЕС, найімовірніше під санкції не потрапить, адже надто багато членів ЄС виступають проти запровадження обмежень на атомну промисловість росії.

“Основна увага в пакеті санкцій, які готує виконавча влада ЄС, буде приділена ліквідації лазівок й боротьбі з ухиленням від дотримання чинних обмежень, в тому числі компаніями в третіх країнах”, - підсумовується у статті.