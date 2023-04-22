Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Мерлін» та 1 — «Орлан-10», повідомляє Генеральний штаб ЗС України.
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23 квітня 2023, 19:42
Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника
Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Мерлін» та 1 — «Орлан-10», повідомляє Генеральний штаб ЗС України.
АрміяInform
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