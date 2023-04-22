кремлівський агітпроп: росія вторгалася в Україну та зупинила… Третю світову війну

23 квітня 2023, 19:45

кремлівські пропагандисти вперто намагаються відвести від себе провину за агресивну війну росії проти України. Відомі спроби звинуватити у всьому США, Польщу, НАТО та інших. Однак цього тижня з’явилась нова «родзинка»…

російські ЗМІ пробили дно: «росія, яка розпочала спеціальну військову операцію, зупинила… Третю світову війну». Насправді це лише повторюваний кремлівський дезінформаційний фейк про агресивні плани США напасти на росію. кремлівський агітпроп зі шкури лізе, аби представити рф як жертву та зняти з себе будь-яку відповідальність за анексію москви в Україну та незаконну анексію Криму у 2014 році. Всупереч усім урокам Другої світової війни путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що насправді спричинило початок найбільшого військового конфлікту в Європі з тих часів, але аж ніяк не запобігло йому.

Так само польський філіал телекомпанії Sputnik намагався представити Сполучені Штати як головного бенефіціара «української кризи», оскільки «американський правлячий клас наляканий можливістю посилення москвою своєї глобальної ролі». Це ще один прокремлівський наратив, який має на меті представити війну росії проти України як протистояння з русофобським і войовничим Заходом.

Ще більше сміху викликало твердження московських пропагандистів, що «західні господарі» Латвії змусили країну відправити в Україну своїх солдатів як гарматне м’ясо.

В очах кремля — усі маріонетки США або НАТО. Це ще одна «бородата» брехня, мета якої позбавити багатьох країн їхнього впливу та намалювати чорно-білу картину уявного протистояння між двома великими державами — росією та США…

Руслан Ткачук