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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
23 квітня 2023, 19:49

У Харкові відбулося виїзне засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії російської федерації проти України провела виїзне засідання в місті Харкові.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Верховної Ради України у Facebook.

— Війна не є виправданням для порушення прав людини та міжнародних гуманітарних норм, — на цьому наголосив спікер Парламенту Руслан Стефанчук у зверненні до учасників ТСК.

Серед одного із найважливіших завдань комісії її організатори вважають фіксацію злочинів, що вчиняються проти українського народу, збір належної доказової бази та встановлення всіх причетних до порушення міжнародного гуманітарного права.

АрміяInform
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