"Дорога життя на Бахмут під контролем ЗСУ!" Український воїн розповів про важкі бої за місто.

23 квітня 2023, 19:53

Українські захисники в Бахмуті на Донеччині продовжують стримувати російські окупаційні війська та відбивають атаки путінської армії. Дорога життя на Бахмут перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це розповів український воїн. Відповідне відео опублікував голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"Зараз знаходимось в районі населеного пункту Хромове. Зараз ідуть важкі бої. Ворог намагається віджати дорогу на Бахмут. Працює з усього, що тільки можна. Але наші мужні воїни тримаються і відбивають атаки. Провели штурм. Дорога під нашим контролем. Слава Україні!" – сказав захисник України.

Варто зазначити, що наразі Бахмут є однією з найгарячіших точок фронту. Щогодини окупанти намагаються наступати, проте успіху не мають. Хоча на захоплення міста окупанти кидають всі сили, незламні українські захисники відбивають всі атаки та завдають значних втрат ворогу.

Нагадаємо, за останню добу українські прикордонники зупинили ще чотири атаки російських загарбників у Бахмуті на Донеччині. Ворог зазнав втрат. Жодна зі спроб противника прорвати нашу лінію оборони не обернулася успіхом.