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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
23 квітня 2023, 19:58

На Луганщині військові РФ та "вагнерівці" влаштували стрілянину, з обох сторін є загиблі, - Генштаб

На тимчасово окупованій території Луганської області російські військові та найманці ПВК "Вагнер" влаштували стрілянину, є загиблі з обох сторін.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні про ситуацію на фронтах станом на вечір 23 квітня, передає Час Пік.

"Не маючи значних досягнень на полі бою, військовослужбовці з Росії та представники ПВК "Вагнер" все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного. В результаті, нещодавно в населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася сутичка між військовослужбовцями з Росії та найманцями ПВК "Вагнер", яка переросла в перестрілку, - йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

Внаслідок конфлікту загиблі є як серед російських військових, так і серед "вагнерівців".

Також Генштаб зазначає, що усі медичні заклади на окупованій Луганщині заповнені пораненими росіянами. Під госпіталі окупанти переобладнують навчальні заклади, зокрема - у населеному пункті Мостки. Існує великий дефіцит медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

Час Пік
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