23 квітня 2023, 19:58

На тимчасово окупованій території Луганської області російські військові та найманці ПВК "Вагнер" влаштували стрілянину, є загиблі з обох сторін.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні про ситуацію на фронтах станом на вечір 23 квітня, передає Час Пік.

"Не маючи значних досягнень на полі бою, військовослужбовці з Росії та представники ПВК "Вагнер" все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного. В результаті, нещодавно в населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася сутичка між військовослужбовцями з Росії та найманцями ПВК "Вагнер", яка переросла в перестрілку, - йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

Внаслідок конфлікту загиблі є як серед російських військових, так і серед "вагнерівців".

Також Генштаб зазначає, що усі медичні заклади на окупованій Луганщині заповнені пораненими росіянами. Під госпіталі окупанти переобладнують навчальні заклади, зокрема - у населеному пункті Мостки. Існує великий дефіцит медикаментів та перев'язувальних матеріалів.