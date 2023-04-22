Поїздка до Лисичанська зараз: скільки потрібно грошей, шляхи та ризики

23 квітня 2023, 20:01

Наразі поїздка до Лисичанська, як і до будь-якого іншого окупованого населеного пункту України, пов'язана з низкою труднощів та ризиків. Починаючи з вартості, закінчуючи небезпечною обстановкою у місті.

Час Пік розібрався, наскільки реально зараз дістатися Лисичанська, скільки для цього потрібно грошей та з чим може зіткнутися людина, якій таки вдалося приїхати додому.

Який шлях доступний?

Причини через які люди замислюються про поїздку додому, можуть бути різними: необхідність забрати родича, думки про вивезення речей, що залишилися, бажання подивитися, що сталося з житлом. Однак треба розуміти, що шлях не буде простим. Як раніше вдалося з'ясувати на "гарячій лінії" Державної прикордонної служби України, пункти пропуску через РФ та Білорусь діяли, але лише в одному напрямку - з окупації. Щоб дізнатися про зміни, можна звертатися до "гарячої лінії" ДПСУ за коротким номером 1598.

Шлях через європейські країни доступний не всім, оскільки військовозобов'язані українці не зможуть перетнути державний кордон. Однак для тих, хто має таку можливість, поїздка можлива. Щоб було зручніше прокласти маршрут, слід скористатися інтерактивною мапою пунктів пропуску, оприлюдненою ДПСУ. Варто зазначити, що жоден пункт пропуску з РФ чи Білоруссю не відзначений як працюючий.

Скільки потрібно грошей?

На сьогодні деякі перевізники пропонують прямі рейси з Варшави (Польща) до Лисичанська. Вартість проїзду в один бік і для однієї людини - не менше 250 євро. До цієї суми слід додати вартість проїзду до Варшави. Придбати квиток на потяг сполученням "Київ - Варшава" буде непросто, адже на найближчі місяці, якщо вірити сайту "Укрзалізниці", вільних місць немає. Можна скористатися автобусними перевезеннями. У такому разі вартість маршруту "Київ - Варшава" складе від 700 гривень.

За часом дорога займе близько трьох діб (якщо їхати, наприклад, з Києва, а не іншого міста України, з якого ще до столиці треба дістатися). І весь цей час пасажири позбавлені можливості комфортної ночівлі та нормального харчування. Жодних готелів або інших елементів цивілізації не передбачається.

Які ризики?

Тим, хто хоче здійснити поїздку до окупованого Лисичанська, варто чітко розуміти, для чого ця поїздка потрібна. Якщо "за" переважують, слід звернути увагу на наступне:

місто фактично закрите та потрапити до нього без місцевої реєстрації зараз може не вийти;

та потрапити до нього без місцевої реєстрації зараз може не вийти; потрібно бути готовим до перевірок на блокпостах і не лише ;

; регулярного сполучення з іншими містами немає. Станом на лютий 2023 року з Лисичанська здійснювалися лише три рейси - до Сєвєродонецька, Стаханова та Привілля. Чи змінилася ситуація - поки інформації немає;

- до Сєвєродонецька, Стаханова та Привілля. Чи змінилася ситуація - поки інформації немає; довге проживання у місті, в якому немає комунікацій та роботи, навряд чи буде привабливим,

у Лисичанську відсутній стабільний мобільний зв'язок, немає доступу до мобільного інтернету: потрапивши до міста, є ризик опинитися в повному інформаційному вакуумі.

Звичайно, ситуації можуть бути різними, але поїздка до Лисичанська зараз - великий ризик та чималі гроші. Варто враховувати, що пройти зворотний шлях буде складніше та, можливо, дорожче.