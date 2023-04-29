Олена Літвіщенко: «Подальше реформування медичної сфери допоможе надавати медичні послуги швидше та якісніше»

30 квітня 2023, 13:33

Депутатка Біловодської селищної ради від політичної партії «Слуга Народу» Олена Літвіщенко працює в лікарні та уважно слідкує за реформуванням медичної сфери та всіма нововведеннями в законодавчій базі, яка регламентує роботу медиків. Навіть під час війни це питання залишається актуальним.

Олена Літвіщенко розповіла про те, які можливі зміни в медичній сфері зараз розглядаються парламентарями на як місцях реалізовуватимуть нововведення:

«Виокремлю два важливі питання медичної реформи: легалізація медичного канабісу та створення медичної «Дії». Вважаю, що ті ініціативи, які зараз розглядаються Комітетом Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, правильні та корисні для поліпшення якості та швидкості надання медичних послуг громадянам».

Депутатка зазначає, що на місцях використання медичного канабісу надасть можливість лікарям розширити варіативність та ефективність лікування низки захворювань, а електронна система Е-Stock, яку вже називають медичною «Дією», пришвидшить та спростить роботу медиків.

«Є певні хвороби, лікування яких стане ефективнішим та швидшим у разі можливості призначення лікарями медичного канабісу. Звісно, за призначенням та продажем канабісу має бути встановлений суворий контроль, але така можливість певним пацієнтам допомогла б у низці випадків.

Щодо системи Е-Stock, то, зважаючи на активну цифровізацію державних послуг, роботу комунальних підприємств, вважаю, дуже добре, що ще одну електронну систему планують впровадити для медичних закладів. Так, спочатку треба буде витратити час на її опанування та інтеграцію в систему охорони здоров’я, але, впевнена, після адаптаційного періоду така електронна система спростить та пришвидшить роботу лікарів, а отже, якість наших послуг для громадян стане ще кращою!» – впевнена Олена Літвіщенко.

Команда Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» продовжуватиме інформувати мешканців Луганщини про актуальні та важливі для пересічних громадян реформи.