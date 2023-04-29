Президент України привітав прикордонників із професійним святом

30 квітня 2023, 20:03

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Державної прикордонної служби України з Днем прикордонника та подякував за стійкість та силу.

Про це йдеться в телеграм-каналі.

«З перших днів війни — і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року — прикордонники відважно обороняють Україну. Вони першими зустріли ворога на державному кордоні та вступили в бій із силами противника. Справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань. Дякую вам, воїни, за вашу стійкість та силу, які ви демонструєте щодня, щогодини, щомиті», — йдеться у його дописі.