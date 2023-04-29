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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
30 квітня 2023, 20:03

Президент України привітав прикордонників із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Державної прикордонної служби України з Днем прикордонника та подякував за стійкість та силу.

Про це йдеться в телеграм-каналі.

«З перших днів війни — і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року — прикордонники відважно обороняють Україну. Вони першими зустріли ворога на державному кордоні та вступили в бій із силами противника. Справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань. Дякую вам, воїни, за вашу стійкість та силу, які ви демонструєте щодня, щогодини, щомиті», — йдеться у його дописі.

АрміяInform
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