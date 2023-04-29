Кирило Буданов: Звільнення тимчасово окупованих територій першочергове завдання України

30 квітня 2023, 20:08

Коментуючи заяви представників США та НАТО про постачання обіцяної Україні для контрнаступу зброї, зокрема 2000 одиниць бронетехніки, генерал Кирило Буданов вкотре наголосив на важливому значенні контрнаступальної операції, основна мета якої ― звільнення всіх українських територій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Водночас начальник української воєнної розвідки погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території тимчасово окупованого Криму та в глибині Донбасу.

Також начальник ГУР МО України повідомив, що нині держава-агресор прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання.

За словами Кирила Буданова, нова структура, яку намагається створити рф, матиме на меті поставити так звані пвк під управління російського генерального штабу:

«росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», — зазначив Кирило Буданов, підтвердивши, що нині росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

Серед іншого начальника ГУР МО України запитали, чи не є його прогнози про неможливість росії затягувати війну, а також про її ймовірний розпад, занадто оптимістичними.

«Можу сказати тільки одне ― час покаже. Я залишаюсь на своїй позиції», ― відповів Кирило Буданов.

Очільник ГУР МОУ наголосив, що кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, зокрема дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу, додавши, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.