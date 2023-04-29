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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
30 квітня 2023, 20:10

Наталія Гуменюк: У Криму — потоки виїжджаючих за усіма маршрутами

Як наголосила під час телевізійного марафону начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк, ворог продовжує тиснути на цивільних українців, атакуючи населені пункти Херсонщини.

— Окупанти намагаються продовжувати мінометні атаки, обстріли з важкої артилерії. Проте спокою та стабільності ворог на лівому березі Херсонщини наразі не відчуває, адже ми ведемо контрбатарейну боротьбу, — зауважила Наталія Гуменюк. — Погода не дає змоги працювати ворожій авіації, проте ця загроза залишається.

Наталія Гуменюк прокоментувала, що у Криму спостерігаються широкі потоки виїжджаючих по усіх маршрутах.

— Родини військових також активно евакуюються, — наголосила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

АрміяInform
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