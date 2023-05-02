В Україні пропонують знизити граничний вік для призовників до 25 років

05 травня 2023, 12:36

Призовний вік українців хочуть скоротити з 27 до 25 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як зазначили в Міноборони, такі зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

По-перше, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

У відомстві підкреслили, що така ініціатива погоджена з іншими урядовими й безпековими структурами та спрямована на зміцнення обороноздатності держави.