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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
05 травня 2023, 11:46

ЗСУ знищили вже 193 210 російських загарбників

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2023 року ліквідували близько 193 тисяч 210 російських загарбників, при цьому 620 осіб - за минулу добу.

Як передає Укрінформ, про це уФейсбуціповідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Такж знищено 3710 російських танків (+3), бойових броньованих машин ‒ 7224 (+8), артилерійських систем – 2978 (+16), РСЗВ – 550 (+3), засобів ППО ‒ 304 (+0), літаків – 308 (+0), гелікоптерів – 294 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17), крилатих ракет ‒ 947 (+0), кораблів / катерів ‒ 18 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30), спеціальної техніки ‒ 373 (+3).

Укрінформ
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