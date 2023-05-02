Можливість застосування росією ядерної зброї дуже малоймовірна – розвідка США

05 травня 2023, 11:52

Дуже малоймовірно, що росія застосує ядерну зброю під час війни проти України, заявила в четвер директор Національної розвідки США Авріл Гейнс у комітеті Сенату з питань збройних сил.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«За нашою поточною оцінкою, це дуже малоймовірно», – сказала вона.

Зазначається, що при цьому Гейнс не деталізувала оцінку розвідслужб США.

Американські офіційні особи вже кілька місяців зазначають, що не бачать ознак підготовки росією до застосування ядерної зброї, водночас застерігають, що не втрачають пильності.

З боку москви також лунали запевнення про ядерну стриманість.

Як повідомлялося, президент рф володимир путін заявив, що росія розмістить тактичну ядерну зброю у білорусі. Раніше у лютому поточного року путін оголосив про "призупинення" участі москви у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі США (Новий START), хоча положення цього документа не передбачають можливості його «призупинення».