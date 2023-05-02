Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Суспільство
05 травня 2023, 11:55

Проєкт «Хочу жить» отримав понад 16 тисяч звернень від росіян, готових здатися у полон

Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців рф та білорусі щодо здачі в полон “Хочу жить” отримав уже понад 16 тисяч звернень.

Про це на брифінгу заявив спікер державного проєкту здачі в полон російських та білоруських військових "Хочу жить" Віталій Матвієнко.

“За квітень кількість звернень у нас зросла по відношенню до березня 2023 року на 10% і становить 3 200 звернень. Загалом за час існування проєкту ми отримали понад 16 тисяч звернень. І сайт відвідало більше як 36 мільйонів відвідувачів, із них 32 мільйони - з території російської федерації”, - розповів Матвієнко.

Водночас керівник проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик уточнив, що “32 мільйони з російської федерації - це вже велика цифра, але “роскомнадзором” ведеться цілеспрямована боротьба з сайтом “Хочу жить”.

“І на сьогодні кількість доменів, яка заблокована “роскомнадзором”, перевищує 150. І раз у два-три дні робимо новий домен, домен - це фактично назва сайту для того, щоб росіяни могли ознайомитися з цим проєктом”, - сказав Скоцик.

Як відомо, “Хочу жить" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з рф безпечно здатися в полон. Відповідну інформацію російські військові та їхні родичі можуть отримати на телефонній лінії за номерами +380 95 68 86 888;

+380 93 68 86 888;

+380 97 68 86 888,

а також на сайті проєкту.

Укрінформ
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: