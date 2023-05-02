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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
05 травня 2023, 12:01

"СВО пішла не за планом": Пригожин знову заявив про виведення ПВК "Вагнер" із Бахмута і згадав ганьбу армії РФ під Ізюмом. Відео

Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 10 травня найманці цієї ПВК мають намір вийти з Бахмута. Таке рішення він пояснив необхідністю "зализувати рани" та гострим снарядним голодом, від якого потерпають "вагнерівці".

Бахмут він має намір "передати" підрозділам міністерства оборони РФ, які "втікали ганебно з Ізюма та Лимана". Про це Пригожин заявив у відеозверненні, оприлюдненому 5 травня.

У своєму зверненні російський олігарх заявив, що ПВК "Вагнер" попросили "допомогти, коли СВО пішла не за планом" ще 16 березня минулого року. За три дні потому найманці "прибули з Африки, повністю екіпіровані і відразу з коліс вступили в бій".

Собі в заслуги він записав бої за Попасну, яку Пригожин назвав "найважчим місцем" і те, що місто до 9 травня було окуповане.

"Потім, щоб врятувати армію (ЗС РФ. – Ред.), яка втікала ганебно з Ізюма та Лимана, зайняли лінію фронту понад 130 км і стримали натиск противника. А 8 листопада 2022 року, для того, щоб дати армії перепочинок, для того, щоб стягнути всі сили на себе, жертвуючи своїми життями, розпочали операцію "Бахмутська м'ясорубка". У цій "Бахмутській м'ясорубці" показали успіх і хороший результат, від чого деяких діячів, навколовоєнних бюрократів з міноборони задавила жлоба, російською мовою кажучи. І тому нас посадили на так званий штучний дефіцит боєприпасів – снарядний голод – які вільно лежать на складах", – видав Пригожин.

За його словами, ПВК "Вагнер" отримувала "не більше 30% від потреби", внаслідок чого найманці зазнавали втрат "значно вищих, ніж мали бути".

"Місяць тому нам припинили видавати боєприпаси і ми отримуємо не більше 10%. Ми збиралися до 9 травня 2023 року, заволодіти населеним пунктом Бахмут. Але побачивши це, білявоєнні бюрократи з 1 травня фактично припинили будь-які поставки, щоб не дати нам це зробити. Тому що вони сидять, трясуть жирними животами і думають, що вони увійдуть в історію переможцями. Вони вже в неї увійшли боягузами!" – заявив Пригожин.

Власник приватної армії заявив, що з 10 травня його найманці розпочнуть вихід із Бахмута, бої за який за багато місяців у свідомості росіян уже зрівнялися із битвою за Сталінград.

"Я повідомляю офіційно міністру оборони, начальнику генштабу, верховному головнокомандувачу: нести без боєприпасів втрати в Бахмуті, марні і невиправдані, мої хлопці не будуть. Тому з 10 травня 2023 року ми виходимо з населеного пункту Бахмут. Нам залишилося взяти два з лишком кілометри з 45. Але якщо через вашу дрібну заздрість ви не хочете подарувати перемогу росіянам через взяття Бахмута – це ваші проблеми", – висунув ультиматум "кухар Путіна.

При цьому він зажадав від російського військового командування підписати "бойове розпорядження" про виведення найманців з Бахмута і заговорив про "блиск російської зброї", яка ось уже більше року "засліплює" весь світ, який помилково раніше вважав російську армію "другою у світі".

"Тому я прошу НГШ підписати бойове розпорядження. На нашу адресу не було написано жодного паперу за всю війну. Тому що керівництво боїться брати на себе відповідальність як при наступі, так і при виході. Тому ми чекаємо на бойове розпорядження на вихід з Бахмута. 9 числа, незважаючи на те, що боєприпаси у нас практично закінчилися, ми залишимося в Бахмуті, щоб у це священне свято для всього народу Росії не осоромити блиск російської зброї, а потім ми вийдемо в тилові табори після 400 днів щоденної важкої роботи. Й у цих тилових таборах чекатимемо, коли ми знову знадобимося народу Росії. Думаю, що це станеться вже ось-ось. Тому що ви не в змозі керувати тим, на що вас поставили", – резюмував Пригожин.

Нагадаємо, напередодні, 4 травня, Пригожин влаштував показову істерику на фоні тіл вагнерівців та обдурив Герасимова та Шойгу. Власник російської ПВК заявляє, що в тому, що найманці зазнають колосальних втрат у живій силі, винні саме ці представники військового керівництва РФ, які нібито навмисне влаштували для найманців "снарядний голод".

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