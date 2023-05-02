05 травня 2023, 12:31

Російські загарбники в українських школах на окупованих територіях Луганщини погрожують відстороненням від навчання та примушують українських дітей на лінійках до 9 травня провести "Безсмертний полк". Про це під час інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Погрожують тим, що відсторонять від навчання, не виставлять оцінки, не видадуть якісь свої недодипломи. Тому змушують дітей ми знаємо в деяких школах на 9 травня хочуть провести "Безсмертний полк". Вони для цього надрукували фотографії, щоб на дзвіночках діти їх підіймали. То ми побачимо це на лінійках", - сказав він.

Він також відмітив, що такі ходи на 9 травня плануються виключно біля шкіл. Оскільки окупанти побоюються Збройних сил України, через що відмінили всі заходи.

"Панічні настрої є, і це добре. Нехай розуміють нашу силу і нашу волю до Перемоги", - наголосив він.