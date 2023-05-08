Череватий назвав фейком «снарядний голод» росіян у Бахмуті – 524 обстріли за добу

10 травня 2023, 17:55

Упродовж минулої доби на Бахмутському напрямку відбулося 28 боєзіткнень і 524 ворожих обстріли. Сили оборони знищили 203 окупантів, ще 216 загарбників дістали поранення і п'ятеро потрапили в полон.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає кореспондент Укрінформу.

«За цю добу загалом на цьому напрямку відбулось 524 обстріли, ворог гатив по наших позиціях, тому розмови їхні про якісь снарядний голод – це фейк. 28 боєзіткнень відбулося, 10 авіанальотів, 203 окупантів знищено, 216 було поранено і п'ятеро потрапили в полон. Також було знищено 11 БМП, два бронетранспортери, легкий артилерійський тягач, п'ять польових складів з боєприпасами і один БПЛА типу «Зала»», – повідомив речник, додавши, що ситуація на цьому напрямку складна, однак контрольована Силами оборони.

Відповідаючи на запитання, що стоїть за заявами ватажка пвк «вагнер» євгена пригожина про вихід із Бахмута, Череватий зазначив: «Військова катастрофа стоїть за цими заявами. Тому що якщо американські джерела оцінюють в 100 тис. втрати на цьому напрямку пораненими і вбитими, вбитими 20 тис. – це ще дуже консервативний підрахунок. Якщо щодоби вони втрачають не менше 100 вбитими, а останнім часом і більше, й не мають джерела поповнення, як раніше було з російських в’язниць, це зрозуміло, що їхня безславна історія там може закінчитись. А відтак людина, яка мріяла про якусь військово-політичну суб’єктність, яка мріяла, що вона буде лендлордом і наріже якісь землі в окупованих територіях, і взагалі на багато що буде впливати, а тут треба думати, як відрапортувати, чому ти цього не зміг досягнути й захопити те, що обіцяв».

Речник водночас зазначив, що «вагнерівці» поки що становлять атакуючу більшість на цьому напрямку, проте через великі втрати все більше змушені задіювати підрозділи регулярного війська окупантів.

Череватий також повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог був менш активний.

«Три боєзіткнення відбулося, правда 555 обстрілів відбулося різними калібрами і системами. 12 авіанальотів, 59 окупантів було знищено, 96 зазнали поранень, один потрапив в полон і також знищено ряд одиниць техніки, два БМП та БПЛА «Орлан-10», – повідомив речник.

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 10 травня 2023 року ліквідували близько 196 тис. 310 російських агресорів, при цьому за минулу добу – 690 осіб.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) висловили припущення, що засновник ПВК «Вагнер» пригожин і лідер Чечні рамзан кадиров мають намір створити умови для того, щоб звинуватити міністерство оборони рф у невдачах у районі Бахмута.

Днями пригожин заявив, що ніби з 10 травня виведе з Бахмута Донецької області своїх найманців. Причиною він назвав відмову міністерства оборони росії надати їм достатню кількість боєприпасів.

Фото: Генштаб ЗСУ