"Річні ВПО" повинні ставати економічно самостійними, а їх виплати варто спрямувати новим — Жолнович

10 травня 2023, 18:36

В перші місяці року спостерігалась проблема з виплатами державної допомоги внутрішньо-переміщеним особам. Бо кількість ВПО, які потребують виплат, зростає. Із запроєктованих 57 мільярдів було виплачено 53. Оксана Жолнович каже, що цієї суми до кінця року може і не вистачити. Нагадаємо, що доросла людина отримує 2 тисячі грн, дитина та людина з інвалідністю 3 тисячі грн допомоги на проживання. Вважає міністерка, що внутрішньо переміщені особи повинні інтегровуватися в громади, отримувати роботу, щоби таким чином ввести їх в економічну самостійність. "А ці гроші варто було б спрямувати новим людям. Тому ми будемо тут думати над адресністю". Про це вона заявила в ефірі Українського радіо.

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують виплат, в порівнянні з минулим роком, зросла, тому всі кошти були спрямовані в регіони, каже Оксана Жолнович. 57 мільярдів було запроєктовано, 53 мільярди виплачено. "Ми бачимо, що цієї суми до кінця року може не вистачити. Бо не зменшується кількість тих, хто потребує підтримки. Сьогодні ми платимо її всім. Є люди, які отримують таку допомогу цілий рік, але вона не є високою, можливо їм варто допомогти реінтегруватися в громаду, знайти роботу, підтримати їх, щоби вивести в економічну самостійність. ВПО повинна ставати повноцінним членом громади. Варто було б спрямувати ці гроші новим людям. Тому ми будемо тут думати над адресністю".

Ті особи, які не зареєструвалися, не подали заявку, не отримують допомоги. Хто бажає це зробити, може зареєструватися через Дію, як ВПО, вказуючи свою локацію. Або піти в управління соцзахисту або ЦНАПу і подати заявку для реєстрації ВПО. Вказується картковий рахунок, куди перераховуватимуться кошти. Також можна подати дані про своїх неповнолітніх дітей. "На дорослу людину ми платимо 2 тисячі грн, а на кожну дитину та людину з інвалідністю платимо 3 тисячі грн допомоги на проживання".