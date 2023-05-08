Швейцарія не виключає можливості використання грошей Центробанку РФ для відновлення України

10 травня 2023, 19:13

У Швейцарії не відкидають можливості використання активів Центробанку РФ на території держави для повоєнного відновлення України. Йдеться про суму близько 8,3 мільярда доларів.

Ці активи та резерви були іммобілізовані, інформацію про них оприлюднили у рамках 10 санкційного пакету ЄС. Про це заявили 10 травня у швейцарському уряді, пише Bloomberg.

Активи російського Центробанку, що зберігаються у Швейцарії, оцінюються у 8,3 млрд доларів (7,4 млрд швейцарських франків). Про це 10 травня повідомили у швейцарському уряді згідно з взятими Швейцарією на себе зобов'язаннями в рамках останнього пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Одним із пунктів 10 санкційного пакету було розкриття інформації про активи РФ у європейських країнах.

"Цифра в 7,4 мільярда франків включає всі резерви та активи центрального банку, зареєстровані в Швейцарії на сьогодні, і ці кошти були іммобілізовані, зазначено в заяві уряду Швейцарії. Їх не слід плутати з активами на суму 7,5 млрд франків, які були заморожені, оскільки вони належали росіянам чи російським компаніям, які перебувають під санкціями", – пише Bloomberg.

Журналісти також нагадали, що в Євросоюзі триває обговорення питання конфіскації активів Центробанку РФ та спрямування їх на відновлення України, яка постраждала від російської агресії. При цьому офіційно Швейцарія раніше без особливого ентузіазму сприймала такий крок, побоюючись, що це може порушити верховенство закону у Швейцарії.

"Однак у середу уряд заявив лише, що ці обговорення продовжуються і що швейцарці "уважно" стежать за ними", – наголосили у Bloomberg.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року ЄС офіційно ввів у дію 10-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до нього увійшли масштабні заборони на постачання технологій у РФ, розширення "чорного списку" фізосіб та юросіб РФ, обмеження проти російських банків, а також санкції проти іранських постачальників дронів, якими Росія атакує Україну.

Крім того, країни-члени ЄС погодили посилення контролю за олігархами, які намагаються приховати або продати свої активи для обходу санкцій, а також перегляд усіх заморожених активів російського Центробанку, які зберігаються в ЄС, оскільки ці кошти можуть бути використані для фінансування відновлення України.

Також повідомлялося, що у Європейському Союзі шукають механізмів, як без зміни чинного законодавства використати золотовалютні резерви Росії для відновлення України. Проте йдеться не про конфіскацію, а про інвестиції.