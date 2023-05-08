В Україні можуть ввести новий штраф для водіїв: за що каратимуть

10 травня 2023, 19:24

Безпечне перевезення пасажирів, які не можуть подбати про себе самостійно, давно стало пріоритетом при роботі над вдосконаленням правил дорожнього руху в цивілізованому світі. І незабаром в Україні може з’явитись новий пункт ПДР, який регулюватиме саме такий аспект – поїздки з тваринами.

Як з’ясував OBOZREVATEL, відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді Україні. Він отримав номер 9016. Документ передбачає запровадження штрафів для водіїв, які будуть небезпечно перевозити тварин.

Автори законопроєкту, зокрема, поскаржились на звичку деяких водіїв тримати під час руху за кермом маленьких собак на руках чи на колінах. Таке розташування тварини може відволікати водія від ситуації на дорозі, що суттєво підвищує ризик ДТП.

Окрім того, пересування в машині без спеціальних засобів або надійних кріплень є небезпечним для самої тварини. Під час різкого гальмування чи зіткнення тварина може травмуватись і завдати травм тим, хто у цей час також перебуває у салоні. "У типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг", – йдеться у пояснювальній записці.

Якщо законопроєкт буде прийнято, водіям, які перевозять тварин без спецзасобів та кріплень, доведеться платити за це штрафи. За перше порушення він становитиме 510 гривень, а за повторне – 850 гривень.