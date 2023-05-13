Країни G7 збільшили обсяг допомоги Україні до $44 мільярдів

13 травня 2023, 20:48

Після триденних переговорів міністри фінансів країн G7 запропонували збільшити економічну та бюджетну підтримку України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 млрд доларів.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

«Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив», — йдеться у спільній заяві міністрів.

Згідно з заявою, допомога Україні до початку 2024 року збільшена до 44 мільярдів доларів (йдеться про збільшення допомоги приблизно на 5 млрд доларів - ред.), що дозволить Міжнародному валютному фонду схвалити програму підтримки Києва в розмірі 15,6 млрд доларів протягом чотирьох років.

Міністри також наголосили на необхідності залишатися гнучкими в економічній політиці на тлі підвищеної невизначеності у світовій економіці.

Окрім цього, міністри фінансів та очільники центральних банків США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії узгодили позиції щодо широкого кола питань – від проблем банківського сектору до реструктуризації боргів.

Як повідомлялося, країни "Групи семи" (G7) обговорюють, як можна передати Україні заморожені російські активи.

Старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла Якоб Кіркегор під час публічних слухань у комітеті із закордонних справ Європарламенту заявив, що за умови отримання належної фінансової допомоги економічне зростання в Україні протягом 10 років після завершення війни перевершить Китай та інші ринки, що розвиваються.