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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
13 травня 2023, 21:01

Зеленський про контрнаступ: Ви точно побачите, а росія – відчує

Президент Володимир Зеленський запевнив у підготовці серйозних кроків задля проведення контрнаступальних дій українськими захисниками, які побачить світ, а росія відчує.

Про це він розповів в інтерв’ю італійським ЗМІ, що транслювалося наживо на Ютуб-каналі Офісу глави держави.

«Ми дуже серйозно готуємось і дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані і не тільки ті, хто знає весь цей задум, а народ наш, який очікує», - зазначив Зеленський.

Він додав, що питання про контрнаступ зараз є найпоширенішим в Україні й поза її межами, однак не став вдаватися в деталі, пояснивши, що це може нашкодити.

«Ви точно це побачите, а росія це точно відчує», - запевнив Президент.

Укрінформ
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