«100», «50» «30» тисяч гривень: розяснення щодо нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям

13 травня 2023, 21:09

У зв’язку зі змінами в порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України до Інформаційного агентства АрміяInform продовжують надходити запитання щодо виплати додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану». Деякі з цих запитань ми адресували начальнику Управління внутрішнього контролю Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України полковнику Віктору Іванову.

Начальник Управління внутрішнього контролю Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України полковник Віктор Іванов

— Пане полковнику, які завдання та функції виконує Управління внутрішнього контролю?

— Управління внутрішнього контролю є структурним підрозділом Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. Сама назва говорить про головне завдання нашого управління — реалізація функцій з організації внутрішнього контролю та управління ризиками в ЗСУ.

Відповідно до покладених на нас завдань, ми здійснюємо перевірки організації внутрішнього контролю в органах військового управління, військових частинах (установах) та готуємо рекомендації щодо вдосконалення функціонування системи внутрішнього контролю.Також з метою управління ризиками ми здійснюємо моніторинг заходів за всіма напрямками діяльності ЗСУ.

— Власне, про соціальні та правові гарантії часто запитують наші читачі. За якої умови військовослужбовець має право на отримання додаткової винагороди в розмірі 100 тис. гривень? Чи обов’язково йому перебувати в районі ведення воєнних (бойових) дій?

— Додаткова винагорода в розмірі 100 тис. гривень виплачується пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових (спеціальних) завдань тим військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у виконанні бойових (спеціальних) завдань:

· з виявлення повітряних цілей противника;

· зі здійснення польотів, ведення повітряного бою;

· з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії;

· медичному персоналу медичних частин та підрозділів.

У таких випадках перебування в районі ведення воєнних (бойових) дій є обов’язковим.

Райони ведення воєнних (бойових) дій визначаються відповідними рішеннями Головнокомандувача Збройних Сил України та доводяться до військ встановленим порядком щомісячно до 5-го числа.

Також 100 тис. гривень виплачується військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у виконанні бойових завдань:

· під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

· на території противника (в тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

· з вогневого ураження повітряних (морських) цілей противника;

· з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту;

· кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

· з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

При цьому перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій не є обов’язковою умовою для отримання зазначеної винагороди.

Керівні документи:

Пункт 2 розділу XXXIV «Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197.

Роз’яснення Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України від 11.04.2023 № 423/1932.

Методичні рекомендації щодо документального підтвердження (оформлення) безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, виконання бойового (спеціального) завдання або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, затверджені заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України 02.03.2023.

— Чи мають право на отримання цієї винагороди військовослужбовці, що виконують завдання у силах, які включені до складу угруповань військ Сил оборони?

— Військовослужбовці, котрі виконують бойові завдання у складі угруповання військ (сил), мають право на отримання додаткової винагороди в розмірі 30 тис. гривень у разі фактичного виконання бойового (спеціального) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями).

— Які документи підтверджують безпосередню участь у бойових діях?

— Документальне підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, виконанні бойового (спеціального) завдання або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії у період здійснення зазначених дій або заходів здійснюється на підставі таких документів:

· бойовий наказ (бойове розпорядження);

· журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки, бойове донесення, постова відомість (під час охорони об’єкта, на який було здійснено збройний напад, тощо);

· рапорт (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях або заходах, у виконанні бойових (спеціальних) завдань.

— Щодо довідки про виконання завдання, в яких випадках вона надається та яка інформація в ній повинна відображатись?

— У разі відрядження військовослужбовця до іншої військової частини для виконання завдань у складі цієї військової частини для підтвердження безпосередньої участі в бойових діях або заходах надається довідка військової частини, до якої для виконання завдань відряджений військовослужбовець.

У довідці зазначається, кому вона видана, період виконання завдання, які саме завдання виконувались та підстави для її видачі.

Відповідно, від умов виконання завдання, які зазначаються в довідці, залежить розмір додаткової винагороди.

— Як повинен діяти військовослужбовець, куди звертатись, аби отримати додаткову винагороду у розмірі 100 тис. гривень під час виконання завдання?

— Для отримання додаткової винагороди військовослужбовцю нікуди звертатись не потрібно.

У разі виконання бойового (спеціального) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) у складі своєї військової частини (підрозділу) керівник його підрозділу подає рапорт (донесення) про участь військовослужбовця у бойових діях або заходах.

Цей рапорт і є підставою для включення військовослужбовця до наказу про виплату додаткової винагороди.

Якщо військовослужбовець виконував бойові (спеціальні) завдання відповідно до бойового наказу (розпорядження) у складі іншої військової частини, то командир військової частини, до якої відряджений військовослужбовець для виконання завдання, повідомляє військову частину за місцем штатної служби цього військовослужбовця про дні безпосередньої участі військовослужбовця у бойових діях (заходах) шляхом надання довідки.

Ця довідка і є підставою для включення військовослужбовця до наказу про виплату додаткової винагороди за місцем служби.

— Додаткову винагороду в розмірі 30 тис. гривень отримують військовослужбовці, що виконують бойові (спеціальні) завдання з усебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони. Чи мають вони право на отримання 100 тис. гривень, коли перебувають на лінії зіткнення з противником?

— Так, мають право. Якщо військовослужбовець виконував бойові завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) під час ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно, він має право на отримання додаткової винагороди в розмірі 100 тис. гривень (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).

— Який вигляд має бойове розпорядження і яка інформація там міститься?

— Форму бойового розпорядження відображено у Методичних рекомендаціях щодо документального підтвердження (оформлення) безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, виконання бойового (спеціального) завдання або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, затверджених заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України 02.03.2023.

Бойове розпорядження, як правило, містить інформацію стосовно основних висновків з оцінювання противника, безпосередньо самі завдання, термін готовності виконання, завдання сусідів та основні питання взаємодії.

— Який порядок виплати додаткової винагороди у розмірі 50 тис. гривень військовослужбовцям, включеним у склад органу військового управління?

— Право на отримання додаткової винагороди в розмірі 50 тис. гривень мають ті військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно (в розрахунку на місяць пропорційно до часу участі в таких діях та заходах).

Перелік цих органів військового управління (управлінь (штабів) угруповань військ (сил)) затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України або начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Виплата винагороди здійснюється на загальних підставах.

— Яку винагороду отримують ті, хто займається підвезенням боєприпасів, ремонтує бойову техніку та озброєння?

— Розмір додаткової винагороди військовослужбовцям за виконання зазначених заходів залежить від таких факторів:

· у разі виконання зазначених завдань згідно з бойовими розпорядженнями на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно — в розмірі 100 тис. гривень;

· у разі виконання зазначених завдань у складі діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій — в розмірі 30 тис. гривень;

· у разі виконання зазначених завдань без бойового розпорядження (тобто виконання функціональних обов’язків) виплат зазначеної винагороди не передбачено.

— Які категорії медичного персоналу й коли мають право на отримання додаткової винагороди?

— Військовослужбовці медичних частин та підрозділів, які виконують бойові завдання у районах ведення воєнних (бойових) дій, мають право на отримання додаткової винагороди в розмірі 100 тис. гривень за дотримання таких умов:

· наявності бойового наказу (розпорядження) щодо виконання бойових (спеціальних) завдань особовим складом медичного підрозділу;

· безпосереднє виконання бойових (спеціальних) завдань, визначених бойовим наказом (розпорядженням) командира;

· належність військовослужбовця до медичного персоналу медичного підрозділу, зазначеного у роз’ясненні Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України від 11.04.2023 № 423/1932;

· перебування в районах ведення воєнних (бойових) дій, визначених відповідними наказами Головнокомандувача ЗС України.

Інші військовослужбовці закладів охорони здоров’я, включених до Сил оборони держави, — 30 тис. гривень.

— Чи передбачена додаткова винагорода тим, хто несе чергування у складі підрозділів протиповітряної оборони або оборони об’єктів критичної інфраструктури?

— Так, передбачена. У разі виконанні бойових завдань з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури військовослужбовці мають право на отримання додаткової винагороди в розмірі 30 тис. гривень за одночасного дотримання таких умов:

· наявності бойових розпоряджень старшого начальника щодо виконання бойових завдань з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури;

· фактичного виконання військовослужбовцем бойового завдання, визначеного бойовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (підрозділу) з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури.

— Якщо військовослужбовець розрахунку РСЗВ перебуває на відстані 20-70 км від лінії зіткнення і звідти проводить дії з вогневого ураження ворога, чи має він право отримувати додаткову винагороду?

— Так, має право. Якщо військовослужбовці підрозділів ракетних військ і артилерії виконують бойові (спеціальні) завдання з вогневого ураження цілей противника у районах ведення воєнних (бойових) дій, то вони мають право на отримання додаткової винагороди в розмірі 100 тис. гривень.

У разі виконання цими військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) поза межами районів ведення бойових дій у складі угруповань військ (сил) Сил оборони держави, то розмір зазначеної винагороди становитиме 30 тис. гривень (в розрахунку на місяць пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань).

— Яким чином здійснюється виплата додаткової винагороди тим, хто після поранень лікується стаціонарно в закладах охорони здоров’я?

— Виплата додаткової винагороди військовослужбовцям, які у зв’язку пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), — з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікувального закладу (в тому числі з одного лікувального закладу охорони здоров’я до іншого), або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії здійснюється в розмірі 100 тис. гривень.

У разі повторного перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, за медичними показниками отриманого раніше поранення (контузією, травмою, каліцтвом), що пов’язане із захистом Батьківщини, виплата додаткової винагороди також здійснюється в розмірі

100 тис. гривень.

— Раніше особовий склад відряджений до складу Оперативно-тактичного угруповання (ОТУ), але який не входив до штату об’єднаного командного пункту (ОКП), проте здійснював виконання завдань на лінії ротних, взводних опорних пунктів у смузі відповідальності угруповання отримував додаткові виплати за виконання бойових (спеціальних) завдань.

Після видання наказу Міноборони від 25.01.2023 року № 44 правовий статус відряджених військовослужбовців став невизначеним. Ця категорія втратила можливість отримувати додаткові виплати у зв’язку з відсутністю витягу з журналу бойових дій, до якого вони не були включені, оскільки до нього записували лише штатний особовий ОКП. Як, на вашу думку, можна вирішити це питання?

— Військовослужбовці під час виконання завдань згідно з бойовими розпорядженнями на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно мають право на отримання винагороди в розмірі 100 тис. гривень.

Під час виконання зазначених завдань у складі діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій — в розмірі 30 тис. гривень.

Тож особовий склад, відряджений до складу ОТУ, при виконанні бойових (спеціальних) завдань керується вимогами розділу XXXIV Порядку на загальних підставах.

Тобто внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затверджених наказом Міністерства оборони України від 25.01.2023 № 44, жодним чином не визначає правовий статус відряджених, а лише зазначає правила та умови виплати додаткової винагороди.

— Чи може військовослужбовець звертатися безпосередньо до вашого Управління у разі, коли належна йому додаткова винагорода не виплачена?

— Управління внутрішнього контролю здійснює моніторинг заходів за всіма напрямками діяльності Збройних Сил України з метою управління ризиками.

Тому в разі невиплати належної військовослужбовцю додаткової винагороди, відповідно до ст. 110, 111 Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України, він може звернутися до свого безпосереднього керівника або командира (начальника) тієї особи, дії якої він оскаржує, або в порядку підпорядкованості.

У разі невирішення зазначеного питання позитивно військовослужбовці мають право звернутися за письмовими роз’ясненнями до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України.

— Вікторе Федоровичу, дякую за докладні роз’яснення.

Фото автора

Володимир Поліщук