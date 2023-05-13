Як отримати пільги учасникам бойових дій

Для отримання пільг особи зі статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації.
Заяви, що необхідно надати:
Заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).
Заява про встановлення пільги.
Куди подавати заяви:
- до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів — https://www.pfu.gov.ua/2152993-servisni-tsentry-gu-pfu);
- надіслати поштою;
- через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/);
- через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис).
- Пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним.
- Пільги учасникам бойових дій надаються на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ виключно у грошовій готівковій формі.
Джерело: Military Media Center