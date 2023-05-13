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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Суспільство
13 травня 2023, 21:22

Як отримати пільги учасникам бойових дій

Для отримання пільг особи зі статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації.

Заяви, що необхідно надати:

Заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).

Заява про встановлення пільги.

Куди подавати заяви:

  • до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів — https://www.pfu.gov.ua/2152993-servisni-tsentry-gu-pfu);
  • надіслати поштою;
  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/);
  • через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис).
  1. Пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним.
  2. Пільги учасникам бойових дій надаються на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ виключно у грошовій готівковій формі.

Джерело: Military Media Center

АрміяInform
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